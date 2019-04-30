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Посол России в Белоруссии Бабич отправлен в отставку

21:40
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Он пробыл на посту меньше года

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича и назначил на его место Дмитрия Мезенцева.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Также Бабич освобожден от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь.

Дмитрий Мезенцев – родом из Санкт-Петербурга, пишет "Фонтанка". Работал в комитете по печати Смольного. Затем переехал в Москву. В разное время занимал должности генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества и губернатора Иркутской области. В последнее время представлял в Совете Федерации Сахалинскую область.

Бабич стал послом России в Белоруссии в августе 2018 года. До этого он занимал пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

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