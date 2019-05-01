Эксперт: "Победа Зеленского — косметический ремонт старого режима"

Политолог Александр Асафов рассказал о том, чего ждать от новых властей Украины

Держа в руках управление административным аппаратом, действующий президент Украины Петр Порошенко не стал или не смог его задействовать для своей победы в президентской кампании. Однако сути это не меняет, поскольку страна получила того же Порошенко, только несколько обновленного. Такое мнение высказал в беседе с ТВЦ.RU политолог Александр Асафов.

По его мнению, запрос на "новое лицо" выполнен, однако нет запроса на обновление всей внешней политики украинских властей. Обратите внимание на то, что избранный президент Владимир Зеленский пока еще редко что-либо комментирует. Однако заявления представителей его штаба дают возможность оценить, что курс во внешней политике остается прежним, и никаких изменений не планируется, отметил Асафов.

Новый президент практически представляет собой "новую обертку, косметический ремонт прежнего режима, считает политолог. У Зеленского есть не сколько программа действий, сколько сценарий, которому он намерен следовать. Герой его сериала, Голобородько, ранее уже рассказал, что намерен делать в дальнейшем".

"Видно, что у него нет своей программы и ему только предстоит понять, что он думает по ключевым вопросам. На мой взгляд, это понимание он приобретет в результате длительных инструктажей, посещая различные зарубежные страны. Сюда можно отнести будущие посещения руководства НАТО, но золотым призом, безусловно, для него будет поездка в Вашингтон, где он поймет, что он на самом деле думает по ключевым вопросам украинской политики", — отметил Асафов.

Эксперт добавил, во время своей предвыборной кампании он занимался популизмом и кроме популизма у него сейчас ничего нет. Снизить цену на газ для населения он не может, поскольку это запрещают условия МВФ, который, в противном случае, перестанет давать деньги на обеспечение ранее взятых кредитов.

"Уже в текущем году Зеленскому предстоит выплатить колоссальные деньги на выплату задолженностей, что ударит по экономике страны. В этой ситуации кроме популизма он ничего не может предложить", — считает Асафов.

Настоящая битва развернется за кресла в парламенте в ходе выборов в Верховную раду. Здесь сойдутся интересы и его партии, и Порошенко, и, конечно, Юлии Тимошенко. Таким образом, он пока еще не нашел свое место в политически пестром современном украинском обществе, добавил Асафов.