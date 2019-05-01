В Венесуэле провалилась очередная попытка госпереворота

В США заявили, что президент Николас Мадуро пытался бежать, но его "остановили русские"

Очередная попытка госпереворота в Венесуэле провалилась. Армия, поддержки которой так отчаянно добивается оппозиционер Хуан Гуайдо, верна законному президенту. И даже среди тех, кто якобы переметнулся накануне к оппозиции — сторонники Мадуро. Солдаты не знали о готовящемся мятеже, к месту действия их привезли обманом. Против зачинщиков начато расследование. Счёт пострадавших в спровоцированных ими беспорядках идёт на десятки человек, сообщает "ТВ Центр".

Попытка сторонников Гуайдо с ходу захватить центр Каракаса и авиабазу Ла Карлота провалилась. Но после столкновений с военными и полицией, преданными законному президенту, ставленник Вашингтона сегодня вновь пообещал вывести на улицы сотни оппозиционеров и добиваться отставки Николаса Мадуро.

"Утверждение режима о том, что он контролирует вооруженные силы, является фарсом. У Мадуро нет ни поддержки, ни уважения со стороны вооруженных сил, ни венесуэльского народа", — заявил Гуайдо.

Похоже он видит только то, что хочет видеть и будто не замечает десятки тысяч венесуэльцев, которые сегодня собрались возле президентского дворца. Поддержать своего президента.

" Мы полны решимости! Мы хотим быть свободными, независимыми! Да здравствует Мадуро! Да здравствует Венесуэла!", — скандирует манифестант.

Гуайдо всеми силами поддерживают в Вашингтоне. И в очередной раз пригрозили Венесуэле санкциями.

"Я хочу обратиться ко всем патриотам Венесуэлы, будь вы военные или гражданские. Это критически важный момент для вашей истории - сможете ли вы снова получить свободу, взять под контроль ваше правительство и отстранить Мадуро и его группу клептократов", — заявил советник президента США Джон Болтон.

В ход идут все средства. И шантаж, и подстрекательство, и откровенное вранье. Пытаясь расшатать ситуацию, Майк Помпео заявил, что Мадуро якобы собирался бежать из Венесуэлы на Кубу.

"Мы буквально заставили Николаса Мадуро сесть в самолет и улететь из страны, прежде чем его остановили русские. И я должен сказать, что завтра будет еще один восход солнца, и возможность построить в Венесуэле демократию, я уверен, останется", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео явно поторопился. Госсекретарю ответили в МИДе Венесуэлы.

"Фейковые новости - это очень грустный способ согласиться с тем, что переворот, который вы поддержали, провалился опять. Дипломатию нужно восстанавливать в правительстве США", написал в твиттере глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас.

Мадуро никуда не уезжал. Вот он в своем кабинете, в президентском дворе Каракаса. Выступает с обращением к народу.

"В Соединенных Штатах еще не было такого сумасшедшего правительства, как Болтон, Пенс, Помпео — сколько в них ненависти. До какого уровня может дойти бесчувственность, безумие, ложь, манипуляции?", — сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Мадуро пообещал, наказать всех виновных в беспорядках. Расследованием уже занимаются специально назначенные прокуроры. В столкновениях ранены пятеро военных. 83 манифестанта задержаны. Отстранен от должности глава службы разведки Венесуэлы. Как сообщается — за лояльность самопровозглашенному Гуайдо. И хотя власти страны сорвали попытку переворота, обстановка все еще очень сложная. И в том, что оппозиция при поддержке США готовит новые и, не исключено, вооруженные провокации, можно не сомневаться. Косвенно об этом говорит тот факт, что Вашингтон настоятельно посоветовал всем своим авиакомпаниям покинуть территорию Венесуэлы.

Спекуляции Госсекретаря США на тему того, что Мадуро уже якобы хотел бежать из страны, но помешала Россия, прокомментировали и в нашем МИДе. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала их очередным фейком, который Вашингтон пытается использовать в своей информационной войне против Каракаса. И "делает всё, чтобы деморализовать армию Венесуэлы".

Тимур Абдуллаев, "ТВ центр"