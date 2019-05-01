Соратники и оппозиция завалили Зеленского советами и наставлениями

На Украине гадают о первых шагах избранного главы государства

Символы колоссального упадка и регресса. Эксперты оценили влияние украинизации на экономику страны. Производства сокращаются. Всё больше украинцев едут на заработки за рубеж. В неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областях фактически происходит геноцид населения. Решать эти проблемы теперь предстоит избранному президенту Владимиру Зеленскому. Он, кстати, уже начал формировать свою администрацию и весьма необычным способом, передает "ТВ Центр".

Формировать свою команду Зеленский, похоже, решил из народа. Объявил открытый конкурс в интернете на должность своего пресс-секретаря. Требования к кандидатам: опыт работы в публичной сфере, готовность трудиться сутки напролет и знание минимум трех языков - украинского, английского и...про третий язык Зеленский не уточнил. Оправдает ли себя такая идея — неясно. Пока заявления представителей избранного президента вызывают вопросы, если не сказать - скандалы. Советник по обороне собирается с кем-то воевать и даже супруга Зеленского интерпретирует мнение мужа по Донбассу, а уж советы и требования вовсе сыпятся со всех сторон, и от сторонников, и от оппонентов.

"Вся история с паспортами — тест Владимиру Зеленскому. Это очень важный момент, и мы не увидели реакцию Зеленского на него. Мое мнение — обращение к мировым лидерам, всем тем, кто его поздравил с тем, чтобы ужесточались санкции против России, чтобы не признавались эти паспорта, которые будут выданы", — заявил народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

После объявления официальных результатов выборов поздравил Зеленского и Порошенко и тоже не оставил его без своих советов.

"Надеюсь, что новый президент продолжит курс, который в полной мере отвечает национальным интересам Украины. Что нужно сделать немедленно - это продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях, Кремль начинает очередной этап гибридной войны против Украины", — заявил президент Украины Петр Порошенко.

Ужесточению санкций против России Порошенко обещает посвятить последние недели своего президентства, но подчеркивает, что после вступления в должность все это станет уже ответственностью нового главы государства. При этом, сколько еще Петру Алексеевичу бороться с мифической угрозой Москвы, неизвестно. ЦИК хотя и огласил итоги выборов, интрига вокруг даты инаугурации сохраняется. Если официальный протокол будет опубликован в ближайшие сутки-двое, пойдет отсчет месяца, в течение которого Зеленский получит, наконец, вожделенные удостоверение, президентскую печать и булаву. И многое говорит за то, что ответственная за назначение дня инаугурации Верховная рада тянуть будет до последнего, чтобы избежать досрочного роспуска. Хотя есть мнение, что даже это ей не поможет.

"Даже если новый президент подпишет такой указ после 27 мая, признать его незаконным может только Конституционный суд. А рассмотрение в суде этого указа займет столько времени, что общество, ЦИК, политические партии просто будут вынуждены идти на выборы. И даже если суд скажет, в конце концов, что указ незаконен, фактически избирательный процесс уже будет запущен", — сказал депутат Киевской областной рады Александр Горган.

С другой стороны, по мнению экспертов, депутаты, даже лояльные уходящему президенту Порошенко, вряд ли решатся массово блокировать инициативы Зеленского, который получил столь убедительную поддержку в обществе. В противном случае им не на что будет рассчитывать на выборах в парламент, если они состоятся в срок — осенью.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"