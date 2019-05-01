В Алеппо возрождают систему высшего образования

К сессии готовятся 12,5 тыс. студентов со всего Ближнего Востока

В сирийском Алеппо возрождается система высшего образования. Местный университет, один из крупнейших в Арабской республике, набирает популярность у представителей стран Ближнего Востока. Обучение там проходят представители Йемена, Палестины, Иордании, Ирака, которые уехали из своих стран в неспокойное время. В общежитии вуза проживают 12,5 тыс. студентов. Сейчас они активно готовятся к сессии, передает "ТВ Центр".

Двенадцать с половиной тысяч студентов. Скоро сессия. При этом свободные места на факультетах еще есть. В разгаре подготовка к экзаменам, которые предстоит сдать вместе с сирийцами и иностранным студентам. Из Иордании, Йемена, Туниса и других стран.

Учиться никогда не поздно. Афоризм древнеримского философа актуален, в том числе, и для иностранных студентов в Сирии. Их пути к знаниям схожи. Уехали из своих стран в неспокойное время. Но неожиданно и в арабской республике начался конфликт. Учебу пришлось прервать. Так образовательный процесс для многих растянулся на годы.

Студенческое общежитие всегда являлось особым миром. Но такое смешение культур, традиций и языков можно встретить лишь в корпусе для иностранцев. Гость из Судана рассказывает о традиционных предметах для африканских ритуалов. А студент из Йемена — о некоторых особенностях архитектуры.

"Это здание называется Дар Жаджар, очень старая постройка, поднимающаяся из скал. Там живут все президенты Йемена. Под землёй сложная схема входов и выходов. Создано всё почти тысячу лет назад", — рассказывает студент из Йемена Абдулла Усаби.

Абдулла только вернулся в Алеппо. Говорит, сейчас здесь спокойнее, чем на его родине. Такое же мнение у палестинца Хамада. На его земле постоянные конфликты — дело привычное. Не смотря на все трудности, молодые люди хотят вернуться дипломированными специалистами и приносить пользу дома. Но это в перспективе. Сегодня важно хорошо сдать экзамены.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, Сирия, "ТВ Центр"