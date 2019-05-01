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Смена эпох: Япония получила нового императора

10:10
  • среда
  • 01 мая 2019

Впервые за 200 лет монарх добровольно передал трон своему сыну

Наследный принц Нарухито взошёл на японский престол. Церемония его интронизации состоялась в императорском дворце в Токио, передает "ТВ Центр".

Трансляцию вступления в должность монарха вели основные телеканалы страны. Нарухито вручили регалии, служащие символом императорских полномочий - священный меч и драгоценную яшму. Ему также передали государственные и тайные печати.

По японской традиции, правительство объявило о наступлении нового периода в истории страны. Эра, в которую будет править Нарухито, получила название Рэйва, что в переводе с японского означает "Прекрасная гармония". Новый монарх уже обратился к нации, а позднее даст первую аудиенцию представителям народа в лице премьера Синдзо Абэ и министров.

Накануне император Акихито добровольно передал трон своему сыну. За 200-летнюю историю Японии это первый подобный случай. 

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Наследный принц Нарухито взошёл на японский престол
Наследный принц Нарухито взошёл на японский престол
Император Японии Нарухито
Император Японии Нарухито
Император Японии Нарухито
Император Японии Нарухито
Бывший император Японии Акихито
Бывший император Японии Акихито
Бывший император Японии Акихито со своей супругой
Бывший император Японии Акихито со своей супругой
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