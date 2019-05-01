Смена эпох: Япония получила нового императора

Впервые за 200 лет монарх добровольно передал трон своему сыну

Наследный принц Нарухито взошёл на японский престол. Церемония его интронизации состоялась в императорском дворце в Токио, передает "ТВ Центр".

Трансляцию вступления в должность монарха вели основные телеканалы страны. Нарухито вручили регалии, служащие символом императорских полномочий - священный меч и драгоценную яшму. Ему также передали государственные и тайные печати.

По японской традиции, правительство объявило о наступлении нового периода в истории страны. Эра, в которую будет править Нарухито, получила название Рэйва, что в переводе с японского означает "Прекрасная гармония". Новый монарх уже обратился к нации, а позднее даст первую аудиенцию представителям народа в лице премьера Синдзо Абэ и министров.

Накануне император Акихито добровольно передал трон своему сыну. За 200-летнюю историю Японии это первый подобный случай.