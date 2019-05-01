В Чехии при заселении в отель россиян заставляют признать Крым украинским

Получить номер можно только после подписания соответствующего согласия

Конституционный суд Чешской республики признал законным отказ владельца местного отеля заселять россиян, считающих Крым российской территорией. В суде посчитали, что в бизнесе должна быть гарантирована свобода выражения мнений. Соответствующее решение вынесено накануне, 30 апреля, пишет "Коммерсант".

Таким образом, россияне, отказавшиеся признать "оккупацию" Крыма Россией могут не рассчитывать на номер в отеле Brioni Boutique Hotel в чешском городе Острава.

Ранее у входа в гостиницу, а также на ее сайте было вывешено объявление, в котором говорится об отказе принимать туристов из России по причине "оккупации" Крыма. Поселиться в гостинице разрешалось лишь россиянам, подписавшим документ, в котором говорится о "несогласии с оккупацией Крыма".

Первоначально действия отельера не понравились Чешской торговой инспекции, которая оштрафовала его на 50 тыс. крон. Областной суд отменил штраф и вернул дело на дальнейшее разбирательство. Впоследствии суд сократил размер штрафа до пяти тысяч крон, а поданную в ответ жалобу хозяина отеля не удовлетворил Верховный административный суд. Точку в истории поставил Конституционный суд, отменивший решение Верховного суда.