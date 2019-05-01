ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Чехии при заселении в отель россиян заставляют признать Крым украинским

11:02
  • среда
  • 01 мая 2019

Получить номер можно только после подписания соответствующего согласия

Конституционный суд Чешской республики признал законным отказ владельца местного отеля заселять россиян, считающих Крым российской территорией. В суде посчитали, что в бизнесе должна быть гарантирована свобода выражения мнений. Соответствующее решение вынесено накануне, 30 апреля, пишет "Коммерсант".

Таким образом, россияне, отказавшиеся признать "оккупацию" Крыма Россией могут не рассчитывать на номер в отеле Brioni Boutique Hotel в чешском городе Острава.

Ранее у входа в гостиницу, а также на ее сайте было вывешено объявление, в котором говорится об отказе принимать туристов из России по причине "оккупации" Крыма. Поселиться в гостинице разрешалось лишь россиянам, подписавшим документ, в котором говорится о "несогласии с оккупацией Крыма".

Первоначально действия отельера не понравились Чешской торговой инспекции, которая оштрафовала его на 50 тыс. крон. Областной суд отменил штраф и вернул дело на дальнейшее разбирательство. Впоследствии суд сократил размер штрафа до пяти тысяч крон, а поданную в ответ жалобу хозяина отеля не удовлетворил Верховный административный суд. Точку в истории поставил Конституционный суд, отменивший решение Верховного суда.

Главное сегодня
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.