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Алсу представит Россию на "Евровидении-2019"

12:00
  • среда
  • 01 мая 2019

В 2000 году певица заняла на международном конкурсе второе место с композицией Solo

В эфире конкурса Евровидение-2019, финал которого состоится в Израиле, появится певица Алсу. Артистка объявит баллы, которые участникам будут присуждать российские члены жюри, сообщает "КП".

Кроме того, помимо конкурсантов, на мероприятии будет задействовано еще несколько известных артистов. Выступит Мадонна, Верка Сердючка.

Певица несколько раз участвовала в этом международном конкурсе. В 2000 году она заняла второе место с композицией Solo. Затем вела Евровидение в Москве вместе с Иваном Ургантом, объявляя результаты российского голосования.

Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит на конкурсе с песней Scream. В прошлый раз артист представлял Россию на Евровидении в Стокгольме в 2016 году с композицией You are the only one. Тогда он занял третье место.

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Певица Алсу
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