В семье Марии Порошиной произошло страшное горе

В возрасте 70 лет скончалась ее мама — артистка Наталия Красноярская

Семья актрисы Марии Порошиной переживает большую утрату. В возрасте 70 лет скончалась ее мама — заслуженная артистка России Наталия Красноярская, сообщает Starhit.

Наталья являлась последней ученицей легендарного режиссера оперы Бориса Покровского. После института она пошла работать в Большой театр, которому служила до конца жизни. Месяц назад она почувствовала себя плохо — ее госпитализировали из театра в московскую клинику. Правда диагноз тогда близкие Натальи разглашать не стали.

По словам руководителя мимического ансамбля Большого театра Екатерины Мироновой, Наталия Красноярская являлась "вершиной нашего мимического ансамбля, который сейчас просто остался фактически обезглавленным".

Гражданская панихида состоится 4 мая в атриуме Вспомогательного корпуса. Отпевать артистку будут в Храме Троицы Живоначальной. Как рассказала Миронова, эта церковь была видна из окон дома Натальи.