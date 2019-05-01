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Первомайские шествия проходят во всех регионах России

11:59
  • среда
  • 01 мая 2019

В митингах и акциях участвуют более трех миллионов человек

Праздничные шествия сегодня проходят во всех регионах. Повсюду - шары, флаги и песни.  В митингах и акциях политических партий и профсоюзов участвуют более трех миллионов человек, сообщает "ТВ Центр".

Первыми на демонстрации вышли жители дальневосточных городов. В Хабаровске парадную колонну возглавил оркестр, за ним в строю - тысячи людей, с флагами и транспарантами.

А в Якутстке главным украшением шествия стали артисты в национальных костюмах. Более 60-ти тысяч человек - школьники, студенты, представители трудовых коллективов - это одна из самых массовых демонстраций в стране.

В Крыму к местным жителям присоединились иностранные делегаты. На полуостров приехали общественные деятели из США, Швеции, Великобритании и других государств. Они будут обсуждать развитие народной дипломатии. А пока смогли пообщаться с крымчанами прямо во время шествия в парадной колонне. 1-е мая отмечают по-настоящему красочно.

"Это радость в душах, в сердцах, это очень здорово - 1 мая, так что мы рады, поздравляем всех, желаем всем тепла, уюта в доме. благополучия в семье", — говорит участник праздничных мероприятий.

По словам одного из участников, 1 мая — праздник весны, солидарности, дружбы, когда можно увидеть все национальности, которые проживают в Крыму, множество зарубежных гостей.

"Праздник весны и труда. Но есть ещё чисто профсоюзный - День солидарности трудящихся всего мира. И мы всегда первого мая, члены профсоюза автомобилистов здесь на Невском", — рассказал участник праздничного шествия в Санкт-Петербурге.

На шарике участника написано: "Достойную зарплату водителям, за социальную справедливость!".

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Участники первомайской демонстрации
Участники первомайской демонстрации
Участники первомайской демонстрации
Участники первомайской демонстрации
Участники первомайской демонстрации
Участники первомайской демонстрации
Участники первомайской демонстрации
Участники первомайской демонстрации
Первомайская демонстрация
Первомайская демонстрация
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