Чувство голода может стать сигналом опасной болезни

Медики попытались объяснить причины неутолимой тяги к еде

Постоянное чувство голода может свидетельствовать о развитии диабета, а значит — сигналом к тому, что пора обращаться к врачу. Такой вывод содержится в исследовании британского медика Мэтью Кейпхорна.

По его словам, к медикам точно пора обращаться, если привычный размер порции пищи перестал утолять ваш голод. Медик уточнил, что необходимо определить спустя какое время чувство голода появляется вновь. Кейпхорн считает, что плотный ужин должен поддержать чувство сытости на срок до шести часов, пишет "Медикфорум".

Другим сигналом нарушения метаболизма будет возникающее перед сном чувство голода. Еще одним показателем возможных нарушений может быть постоянная жажда.

Кейпхорн объяснил, что чувство голода возникает потому, что организм перестал правильно усваивать сахар. Соответственно лучше провериться на наличие сахарного диабета, не откладывая в долгий ящик.