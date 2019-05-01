Жена Зеленского купила квартиру в Крыму за 10 миллионов

Роскошные апартаменты приобретены у украинского банкира за полцены

Супруга избранного украинского президента Владимира Зеленского Елена приобрела в Крыму роскошную квартиру за полцены у предпринимателя Александра Буряка. Как пишет Reuters, чета Зеленских не стала отвечать на запросы, почему удалось купить квартиру с впечатляющим дисконтом.

Речь идет о пентхаусе в Крыму, приобретенном еще в 2013 году за $163,8 тыс., следует из декларации о доходах и имуществе, поданной до президентской кампании в качестве отчета.

Учитывая площадь помещения и цену вышло, что квадратный метр недвижимости обошелся в $1,2 тыс.

За год до покупки, в 2012 году, украинские издания о недвижимости называли цену квартиры в схожем по уровню комплексе "Император" в районе $3,5-$4 тыс. за квадратный метр.

Бизнесмен Игорь Коломойский, которого называют "карманом" Зеленского заявил агентству, что Буряк мог продать квартиру Зеленской за полцены из-за острой нехватки ликвидности в подконтрольном банке.