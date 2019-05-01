Опубликовано видео пусков ракет "Уран" в Балтийском море

Оружие предназначено для поражения быстроходных надводных целей

Российское Минобороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море. На кадрах видно, как двумя крылатыми ракетами поражена дрейфующая надводная мишень в 30 километрах от корабля.

Главным оружием переданного флоту в 2014 году "Стойкого" является противокорабельный ракетный комплекс "Уран".

Комплекс предназначен для поражения быстроходных надводных кораблей круглосуточно, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия.

На прошлой неделе на заводе "Севмаш" в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".

Появление этого корабля является "праздником конструкторской мысли", отметил тогда начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский.