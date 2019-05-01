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В Сеть слили видео с подросшей красавицей-дочкой Александра Абдулова

14:11
  • среда
  • 01 мая 2019

Дочь Александра Абдулова Евгения определилась с профессией, она точно знает, что свяжет свою жизнь с киноиндустрией. В настоящее время 12-летняя девочка учится в школе-студии "Детикино", передает "7 дней".

В отрывке видеоролика, который недавно попал в Сеть, запечатлен этюд "Плакса", в котором Евгения играет старшую сестру. На кадрах видно, что девочка похудела и выросла, превратившись в подростка.  

В студии "Детикино" до сих пор хранится запись, на которой Евгения только пришла обучаться. Там девочка рассказывает, что ей по душе больше операторская работа.  

Однако возможно дочка Абдулова забросила это увлечение после своей первой роли в фильме Аллы Суриковой «Любовь и сакс». По словам режиссера, она долго не могла найти юную артистку, не утратившую наивности и непосредственности.

"На пробах поняла: это она. Талант у Жени — явно от папы, и характер есть. Не исключаю, что она станет режиссером", — сказала Сурикова "7 дней".

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Дочь Александра Абдулова Евгения
Дочь Александра Абдулова Евгения
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