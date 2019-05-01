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Лондонский суд приговорил Ассанжа к новому сроку

14:49
  • среда
  • 01 мая 2019

Основателю "Викиликс" припомнили нарушение, совершенное семь лет назад

Джулиан Ассанж приговорён к 50 неделям тюремного заключения за допущенное семь лет назад нарушение условий выхода под залог. Такой вердикт основателю "Викиликс" сегодня вынесли в Лондоне, передает "ТВ Центр".

В здание суда журналиста доставили на спецавтомобиле под конвоем. Увидеть задержанного, чтобы оценить его состояние, прессе не позволили. Как только служебная машина заехала во внутренний двор, ворота закрыли. С места до сих пор ведутся десятки прямых трансляций. У суда собрались представители правозащитных организаций, которые требуют освободить Ассанжа.

Австралийца задержали 11-го апреля прямо в посольстве Эквадора, где он несколько лет скрывался от преследования. Власти страны отказали журналисту в дальнейшем предоставлении убежища, оправдывая это тем, что Ассанж якобы не соблюдает правила пребывания на территории дипмисси.

Однако эксперты увидели в этом лишь попытку заручиться благосклонностью Запада. В частности, Вашингтона. Что касается нарушения условий выхода под залог, речь идёт о событиях 2012 года, когда Ассанж не явился в суд.

Завтра будет решаться вопрос об экстрадиции австралийца в США. Там ему грозит смертная казнь. Причём исключительно за профессиональную деятельность, поскольку свои разоблачительные публикации Ассанж делал, не будучи на госслужбе и не находясь под военной присягой. 

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