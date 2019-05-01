Традиционное шествие провели политические партии России

Программы их мероприятий включали фестивали, конкурсы и концерты

Ежегодно первого мая проводят свои митинги и шествия представители всех политических партий. А в "Единой России" организовали во всех регионах спортивные мероприятия, фестивали культур и субботники, передает "ТВ Центр".

В традиционном первомайском шествии коммунистов сегодня участвовали около трёх с половиной тысяч человек. Колонна во главе с Геннадием Зюгановым стартовала от Калужской площади до Театральной.

Сторонники ЛДПР собрались у Института мировых цивилизаций основателем которого является Владимир Жириновский. Лидер партии выступил перед собравшимися, отметил, что сегодняшний день очень важен для всего мира, а также призвал к солидарности.

А "Справедливая Россия" организовала маёвку в столичном парке "Красная Пресня". Праздничный концерт, конкурсы и угощения. Но в программе не только развлекательная часть — с трибуны был зачитан манифест партии, который станет и программой для участия в ближайших выборах.