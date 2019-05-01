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Традиционное шествие провели политические партии России

14:57
  • среда
  • 01 мая 2019

Программы их мероприятий включали фестивали, конкурсы и концерты

Ежегодно первого мая проводят свои митинги и шествия представители всех политических партий. А в "Единой России" организовали во всех регионах спортивные мероприятия, фестивали культур и субботники, передает "ТВ Центр".

В традиционном первомайском шествии коммунистов сегодня участвовали около трёх с половиной тысяч человек. Колонна во главе с Геннадием Зюгановым стартовала от Калужской площади до Театральной.

Сторонники ЛДПР собрались у Института мировых цивилизаций основателем которого является Владимир Жириновский. Лидер партии выступил перед собравшимися, отметил, что сегодняшний день очень важен для всего мира, а также призвал к солидарности.

А "Справедливая Россия" организовала маёвку в столичном парке "Красная Пресня". Праздничный концерт, конкурсы и угощения. Но в программе не только развлекательная часть — с трибуны был зачитан манифест партии, который станет и программой для участия в ближайших выборах.

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Митинг партии КПРФ
Митинг партии КПРФ
Митинг партии КПРФ
Митинг партии КПРФ
Митинг партии ЛДПР
Митинг партии ЛДПР
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Митинг партии "Справедливая Россия"
Митинг партии "Справедливая Россия"
Митинг партии "Справедливая Россия"
Митинг партии "Справедливая Россия"
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