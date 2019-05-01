Во Франции и Турции демонстрации 1 мая обернулись беспорядками

В Париже "желтые жилеты" собрались провести самые массовые акции протеста

Первомайские демонстрации сегодня проходят и в других странах. Около двух тысяч человек вышли на акцию в центре Киева с требованиями увеличить количество рабочих мест и реформировать систему охраны труда. Пока все проходит мирно, передает "ТВ Центр".

Самая напряженная ситуация сейчас во Французской столице. "Желтые жилеты" намерены провести сегодня самую массовую акцию протеста. За несколько часов до начала митинга сотни активистов заблокировали бульвар в историческом центре города. Уже больше 80-ти человек задержаны за попытку пронести на шествие запрещенные предметы.

В Турции первомайский митинг обернулся столкновениями с полицией. Несколько демонстрантов задержаны. Сообщается, что активисты пытались прорваться на знаменитую площадь Таксим где запрещено проводить манифестации.

В столице Южной Кореи несколько тысяч людей с плакатами собрались на центральной площади. Они также требуют улучшения условий труда.