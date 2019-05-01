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Собянин поздравил ветеранов с Первомаем и наступающим Днем Победы

14:56
  • среда
  • 01 мая 2019

Мэр рассказал о создании народного архива фронтовиков, который формируют МФЦ

Юбилейная 25-ая торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной войны сегодня состоялась в Москве в Большом театре. На церемонию прибыл мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

В преддверии 74-ой годовщины Победы мэр напомнил о создании народного архива о фронтовиках. Их истории, воспоминания принимают во всех МФЦ столицы. Затем их выложат в открытый доступ и каждый сможет узнать о подвигах москвичей. Собянин поздравил ветеранов с днём весны и труда и наступающим праздником великой Победы.

"Вы защищали нашу страну в Великой Отечественной войне, в горячих точках планеты. Вы восстанавливали страну после войны, создавали её прочный фундамент, благодаря которому и сегодня живёт и развивается Москва и наша страна. Спасибо вам за это огромное!", — поздравил ветеранов Собянин.

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