Путин упростил получение украинцами гражданства России

Также за российским паспортом могут обратиться иностранцы из других государств, родившиеся в РСФСР

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства. В документе перечислены дополнительные категории граждан Украины, помимо жителей ДНР и ЛНР, которые могут обратиться за российским паспортом, передает "ТВ Центр".

Также этим правом смогут воспользоваться граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирийской Арабской республики, родившиеся на территории РСФСР, а также члены их семей. И сегодня же президент подписал закон, который изменяет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны. Это позволит увеличить их пенсии в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц.

На прошлой неделе Путин подписал указ об упрощении​ процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он пояснил, что решение носит чисто гуманитарный характер, так как гражданские права жителей этих регионов практически полностью ущемлены.

Спустя три дня российский президент сообщил, что не исключает упрощения процедуры предоставления гражданства другим категориям украинцев.