Дочь Началовой счастлива: жена Алдонина показала семейную идиллию

Отец отвез Веру на праздник в парк

Евгений Алдонин с семьей приехал на праздник в парк у столичного стадиона "Лужники". Была с отцом в этот день и Вера, дочь Юлии Началовой.

О произошедшем рассказала жена Евгения Ольга. Она выложила в Instagram фото и видео с мероприятия. На кадрах Вера рисует в парке огромную картину в сине-зеленых тонах, ей пытается помогать младший братик. Все выглядят счастливыми, даже лицо потерявшей маму Веры украшает улыбка. "Настоящая семейная идиллия", - отметили подписчики Алдониной.

После смерти Началовой Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой, но отец обещал, что всегда будет рядом с девочкой. Евгений часто навещает дочь, а его новая жена старается окружить Веру любовью и заботой.

Недавно дочь певицы пришла на программу Андрея Малахова, которая была посвящена памяти Юлии Началовой. На шоу Вера сыграла на фортепиано, посвятив выступление маме.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта. Ей было 38 лет. Похоронили певицу на Троекуровском кладбище в Москве.