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Бывшая жена рассказала об изощренной мести Кержакова

16:17
  • среда
  • 01 мая 2019

Милана Тюльпанова не подпускает бывшего мужа к их сыну Артемию

Бывшая супруга экс-нападающего сборной России и петербургского "Зенита" Александра Кержакова рассказала о влиянии развода на их сына Артетия. По словам Миланы Тюльпановой, она не доверяет бывшему мужу и не дает видеться своему сыну, потому что Александр склонен к агрессии и неадекватному поведению. Об этом Милана рассказала Woman.ru.

По ее словам, она не может простить, что год назад Александр "фактически выкрал" у Миланы ребенка и не давал возможности общаться с ним.

"Нередки случаи, как мой, когда отец похищает ребенка и на протяжении долгого времени, вопреки здравому смыслу, мольбам и решению суда, скрывает его", — говорит Милана.

Когда же ситуация разрешилась в ее пользу, то пришел страх, что ребенка похитят вновь. Тюльпанова считает, что нужно настаивать на встречах с ребенком на своей территории и только затем, когда доверие возрастет, можно обсуждать другие варианты.

В конце апреля суд одобрил развод Тюльпановой и Кержакова. Сын остался с матерью.

В декабре прошлого года Кержаков написал в полицию заявление, в котором сообщил, что Тюльпанова готовит на него покушение.

Супруга, которая незадолго до этого забрала к себе сына, обвинила Кержакова в "беспредельном двуличии".

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