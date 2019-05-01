США предупредили Зеленского о Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер рассказал, что Вашингтон ждет от Киева

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер выступил с рекомендациями для избранного президента Украины Владимира Зеленского в отношении конфликта в Донбассе. По его словам, отказ от части территории Украины в пользу России резко ухудшит отношение к нему со стороны украинского общества.

Посланник Белого дома напомнил Зеленскому о необходимости направить в Донбасс миротворческий контингент ООН, а также взять курс на продолжение реформ.

"Мы надеемся, что эффективный процесс прекращения войны на востоке возможен", — цитирует интервью Волкера венгерскому медиа Valasz Online Лента.ру.

Он добавил, что Киеву необходимо продолжить помогать, независимо от того, какую политик у будет проводить Москва

После победы во втором туре президентских выборов Зеленский заявил, что приоритетом его политики на посту руководителя страны станет решение конфликта на востоке Украины. В его команде неоднократно заявляли, что переговоры с Россией помогут реализовать этот план. Однако на прямые переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР штаб Зеленского категорически отказывается.