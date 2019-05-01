В Киеве предложили лишать гражданства украинцев, получивших паспорта России

Инициативу озвучил замминистра по делам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак

Получившие российские паспорта жители Донбасса должны быть лишены украинского гражданства. С таким заявлением выступил замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак в эфире "Пятого канала".

В частности, он сослался на Конституцию страны, в которой говорится о праве украинца иметь только одно гражданство.

"Те люди, которые будут получать или получают уже гражданство РФ, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать - аннулировать паспорта Украины", — заявил Грымчак.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенной выдаче паспортов России жителям Донбасса. По его словам, этот шаг продиктован гуманитарными соображениями, поскольку ситуация в регионе переходит границы.