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В Киеве предложили лишать гражданства украинцев, получивших паспорта России

18:03
  • среда
  • 01 мая 2019

Инициативу озвучил замминистра по делам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак

Получившие российские паспорта жители Донбасса должны быть лишены украинского гражданства. С таким заявлением выступил замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак в эфире "Пятого канала".

В частности, он сослался на Конституцию страны, в которой говорится о праве украинца иметь только одно гражданство.

"Те люди, которые будут получать или получают уже гражданство РФ, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать - аннулировать паспорта Украины", — заявил Грымчак.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенной выдаче паспортов России жителям Донбасса. По его словам, этот шаг продиктован гуманитарными соображениями, поскольку ситуация в регионе переходит границы.

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