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Астрономы смоделировали столкновение метеорита с Луной

17:20
  • среда
  • 01 мая 2019

Небесное тело ударилось в спутник Земли во время лунного затмения

Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в январе нынешнего года с Луной. Тезисы этой работы приводит Phys.org. Так, в материале говорится, что 21 января происходило лунное затмение, которое наблюдали профессор Хосе Мария Мадьедо и доктор Хосе Л. Ортис.

Ученые заметили, что во время затмения произошла короткая вспышка, настолько яркая, что ее можно было заметить без специальных приборов.

Оказалось, что астрономы увидели момент столкновения метеорита, который на скорости 61 тыс. км/ч врезался в Луну. После длительного периода вычислений ученые установили, что метеорит или его осколок весил 45 кг. В результате столкновения на Луне образовалась воронка диаметром около 15 метров.  

Профессор Мальдеро отметил, что физически смоделировать условия подобного столкновения на Земле не представляется возможным. Особенно, если учесть, что эквивалент мощности взрыва составил около 1,5 тонны тротила.

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