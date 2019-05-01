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Пригожин потребовал перестать травить Алсу из-за конкурса "Голос"

17:46
  • среда
  • 01 мая 2019

Музыкальный продюсер ответил на критику Максима Галкина результатов конкурса

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не видит ничего предосудительного в том, что в финале конкурса "Голос.Дети" победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. В частности, продюсер ответил на критику результатов конкурса Максиму Галкину.

По словам Пригожина, если у Галкина был свой фаворит, то ему стоило бы мобилизовать своих подписчиков для поддержки юного таланта. Он добавил, что даже если у победительницы не было слуха, это не является повод для нападок.

"Она что, преступление совершила? Уберите все руки от Алсу! Давайте ещё все вместе эту девочку (Микеллу) камнями забьём", — сказал Пригожин в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Далее он заявил, что у Максима Галкина есть пять миллионов подписчиков, которых он имел полное право мобилизовать за понравившегося ему кандидата. А в нынешней ситуации развернулась травля ни в чем не повинного ребенка.

Ранее Галкин написал в Instagram, что, по его мнению, Микелла поет хорошо, но "объективно" уступает другим участникам. Галкин указал, что победа девочки во многом связана с популярностью ее матери. Другие участники конкурса такой поддержки были лишены.

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Продюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин
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