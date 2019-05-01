Икера Касильяса экстренно госпитализировали с поля из-за инфаркта

Голкипер госпитализирован, угрозы жизни нет

У вратаря "Порту" Икера Касильяса случился инфаркт во время тренировки на командной базе. Голкиперу срочно вызвали бригаду медиков, он госпитализирован и находится в сознании, передает Sports.ru.

Как сообщается, когда 37-летнему футболисту стало плохо он пожаловался на острую боль в грудной клетке. В госпитале Касильясу потребовалось вмешательство хирурга, но его жизни угрозы нет. Впрочем, в нынешнем сезоне он больше на поле не выйдет.

Голкипер выступает за "Порту" с 2015 года. Ранее он играл в мадридском "Реале". По контракту он должен сыграть за "Порту" еще один сезон.

В текущем сезон он пропустил 19 мячей в 31 матче. Также он принял участие в Лиге чемпионов и помог своей команде дойти до четвертьфинала.