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Путин подписал закон об устойчивом интернете

19:09
  • среда
  • 01 мая 2019

Координацией бесперебойной работы интернета займется Роскомнадзор

Российский президент Владимир Путин в среду подписал указ о защите устойчивой работы интернета в стране в случае угроз его функционированию извне. Документ, получивший в обществе название закона об устойчивом Рунете, опубликован на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что закон вступит в силу в ноябре текущего года.

Предполагается, что при Роскомнадзоре появится центр мониторинга и управления сетью, который будет координировать действия операторов в непредвиденных ситуациях.

Также в законе содержится норма о шифровании информации госорганов и государственных предприятий в интернете.

Порядок эксплуатации и модернизации в сетях связи технических средств определит правительство. Ответственность за бесперебойную работу интернета на территории России ложится на Роскомнадзор.

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