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В Москве первомайские шествия сменились народными гуляниями

19:40
  • среда
  • 01 мая 2019

Гостям предлагается множество фестивалей, праздников и мастер-классов на любой вкус

После первомайского шествия в Москве прошли народные гуляния. В саду Эрмитаж открылся фестиваль цветов, парк Фили радует праздником в стиле ретро с красочными декорациями и музыкой прошлый лет, в Парке Горького — спортивные соревнования и концерт, сообщает "ТВ Центр".

На улицах и площадях сразу два фестиваля. "Пасхальный дар" идет уже несколько дней и его успели посетить более двух миллионов гостей. В программе — мастер-классы на любой вкус и для любого возраста. Ставший уже традиционным фестиваль "А капелла" сегодня только открывается. На сценах почти две сотни исполнителей из 26-ти стран.

Но одними концертами организаторы праздника не ограничиваются. Любой желающий может посмотреть музыкальные спектакли, взять уроки вокала у профессиональных исполнителей. А ещё на территории ярмарок и фестиваль вкуса, где можно найти самые разные угощения.

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Отдыхающие люди
Отдыхающие люди
Отдыхающие в парке
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Праздничное шествие
Праздничное шествие
Фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар"
Фестиваль "Пасхальный дар"
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