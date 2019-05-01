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Галкин увез из Москвы похорошевшую Пугачеву

21:00
  • среда
  • 01 мая 2019

Супруги решили провести праздники вдвоем

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Москву. Супруги решили побыть наедине после бурного празднования юбилея Примадонны.
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О поездке сообщил юморист. На своей странице в Instagram он выложил фотографию с Аллой Борисовной. "Поздравляем с Первомаем! Обнимаем! Обнимаем!" - подписал снимок Галкин.

На фото артисты запечатлены в автомобиле. Пугачева в белой рубашке нежно прильнула к плечу супруга и широко улыбается.

Поклонники певицы и юмориста пришли в восторг от кадра. Народ отметил, что Примадонна выглядит великолепно. "Алла Борисовна день ото дня все красивее и красивее!", "Прям похорошела после концерта", "Как же Алле хорошо с прямыми волосами", - написали восторженные фанаты (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

Позже Галкин рассказал, куда увез супругу. Артист выложил в сториз видео с морского побережья. На кадрах галечный пляж и прозрачная вода. Правда, артист предпочел сохранить в тайне точное место своего отдыха.

Видео: программа "ТВ Центра" "Он и она. Максим Галкин"

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