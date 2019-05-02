Пять лет трагическим событиям в Одессе: виновные не найдены

Выжившие рассказали о пожаре в Доме профсоюзов

В Одессе проходят памятные мероприятия. Ровно пять лет назад радикалы устроили кровавую бойню с активистами антимайдана на Куликовом поле и в доме профсоюзов. Столкновение закончилось поджогом здания. По официальным данным, жертвами тех событий стали почти 50 человек, более 250 пострадали. Сегодня к месту трагедии люди несут цветы, зажигают свечи, передает "ТВ Центр". В памятных акциях, который проходят под усиленным надзором полицейских, участвуют около двухсот человек. За пять лет украинские власти так и не нашли реальных зачинщиков беспорядков. Расследование не сдвинулось с мертвой точки.

Одесский дом профсоюзов практически не изменился за последние пять лет. Все такой же неофициальный памятник жертвам событий второго мая, когда в результате нападения националистов здесь погибли 48 человек. Кто-то задохнулся в дыму, кто-то сгорел заживо. Других попросту забили до смерти. Сейчас местные власти затеяли ремонт. Меняют окна, вставляют новые двери. Замазывают следы от пуль на фасаде, словно пытаются скрыть улики. За последние два года о расследовании убийств почти полусотни человек - ни единой новости.

"Люди никто не думал, что их будут убивать. Они просто думали, что они переждут. Потому что эти молодчики - они просто промчались по городу, разбивали все на своем пути. Поэтому, люди никто не ожидал", — вспоминает участница событий Нина Кочановская.

Эту бойню словно готовили заранее. Украина уже потеряла Крым. На востоке страны набирала обороты гражданская война. Киев любыми методами хотел погасить протестные настроения в Одессе. Еще в апреле в город начали приезжать новые герои Украины - сотник майдана Владимир Парасюк. Глава СНБО Андрей Парубий лично раздавал бронежилеты. А непосредственно 2 мая 2014 года город заполонили рядовые активисты майдана, в полной амуниции, и футбольные фанаты, официально прибывшие на матч Черноморец - Металлист. Центр Одессы — Греческая площадь превратился в поле боя, где по официальной версии Киева сошлись сторонники евромайдана и его противники. А по сути, под чутким руководством, в том числе руководителей одесской милиции, разыгрывался спектакль для западного мира — как пророссийские активисты нападают на сторонников настоящей украинской демократии.

"Коротко и лаконично - огромный трындец был. Было массовое убийство, началось еще с Екатерининской, где огромная толпа шла по улице просто разбрасывая все, что было там. И людей, автомобили - крушила все практически. Испанская коррида с быками - вот такая самая и была здесь пока не дошли сюда", — рассказывает участник событий в 2 мая Сергей Юрецкий.

На площади перед Домом профсоюзов тогда было много пенсионеров, людей с детьми, женщин. Протест был мирный. Кто не успел убежать сразу, спрятались в здании. Кто-то из атакующих бросил бутылку с зажигательной смесью. Пожарных к горящему зданию не подпускали. Полиция стояла в стороне и не вмешивалась. Люди задыхались в дыму. Многих, кто смог выжить потом добивали. Тех, кто пытался выпрыгнуть из окна тоже ловили и убивали.

"В один из моментов мы увидели, что на крышу вышел парень, а потом следом за ним еще один. Один имел глупость спуститься по железной лестнице. Тут внизу бесновалась толпа, кто-то из провокаторов кричал, что спускайтесь вниз дескать нафиг нам вас надо убивать. Ну один и спустился. Тут же налетели, забили насмерть, от человека осталась просто ломаная кукла", — добавил Юрецкий.

Сергей был, по сути, невольным участником тех событий. В 2014 году он работал охранником и его отправили в Одессу на усиление. Внутри здания дома профсоюзов оказался случайно. Его практически занесли туда люди, когда пытались спрятаться от нападавших.

Он рассказывает, что приехал туда с дежурства, в форме.

"Поскольку на мне был уже только рваный китель прогоревший, в общем тут толпа начала избивать. Плечи осматривали, искали снайперский синяк, кричали: кто стрелял в людей? А из чего мне стрелять было, из пальца что ли? Или из фонарика?", — говорит Юрецкий.

Уже потом киевские власти на полном серьезе заявили, что люди в Доме профсоюзов сожгли себя сами. На скамье подсудимых оказались не убийцы, а сами активисты антимайдана, котором посчастливилось выжить в бойне. Хотя на видеокадрах отлично видно кто, кого и как убивал. Вильгельм Домке-Шульц — немецкий режиссер-документалист. К пятой годовщине трагедии подготовил полуторачасовой документальный фильм о событиях в Доме профсоюзов: "Помните Одессу. Не забудем, не простим".

Киноленту уже запретили для официального показала на Украине и в ряде стран Европы. Исторические кадры, которые в демократическом обществе давно бы стали доказательствами на суде, воспоминания участников и очевидцев. По признанию режиссера, он сделал этот фильм для того, чтобы как можно больше людей узнали правду.

"Тема идеологической обработки, промывки мозгов, встречалась в истории неоднократно. Например, гражданская война в Испании. У меня дар речи пропадает иногда — каким образом, как можно нормальных людей идеологически обработать, довести до такого состояния, что они теряют человеческий облик?", — спрашивает Вильгельм Домке-Шульц.

Мама Максима Никитенко Людмила могилу сына навещает часто. Он тоже был тогда в одесском Доме профсоюзов. На надгробии дата – 2 мая 2014 года. Молодое, улыбающееся лицо. Ему было тридцать один год. Работал на стройке. Он очень любил свой город. Убийцы сына Людмилы Никитенко не наказаны. Произойдет ли это когда-нибудь, при нынешнем государственном строе на Украине - женщина не знает. Максим погиб, спасая других из горящего здания дома профсоюзов.

"В 2014 году меня по интернету разыскала женщина молодая, ну она не называлась, вы же понимаете, люди боятся и обижаться не на кого. И она нашла меня и просто говорит: меня ваш сын спас с ребенком. Я всю жизнь буду на него молиться. Вот в 2015 году на Куликовом поле 2 мая тоже женщина подошла и говорит: ваш сын меня спас", — говорит Людмила Никитенко.

Его выбросили с пятого этажа.

Дмитрий Гусев, Егор Киселев, "ТВ Центр"