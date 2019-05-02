В МВД рассказали об упрощенной схеме выдачи паспортов России

Накануне соответствующий указ подписал Владимир Путин

Накануне Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он, в частности, касается отдельных категорий граждан Украины, передает "ТВ Центр".

Решение о упрощении получения российских паспортов для граждан некоторых государств является отнюдь не спонтанным. Депутаты Госдумы уже не первый год обсуждают подобные законопроекты в том или ином виде. Были предложения и принимать в ряды наших сограждан всех носителей русского языка. И выдавать паспорта по "праву почвы" — факту рождения самого претендента или его прямых родственников на территории России, бывшего СССР или Российской империи. Путин начал с самой близкой к нам и незащищенной категории, чьи права нарушаются ежедневно, а жизни постоянно подвергаются опасности — жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

"Все заявления о приобретении гражданства будут рассматриваться территориальными органами министерства внутренних дел на всей территории РФ в срок до трех месяцев", — сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Глава государства расширил свое предыдущее решение для еще большего ряда украинцев и граждан республик, в которых идут боевые действия и сохраняется гуманитарная катастрофа. Получить российский паспорт в упрощенном порядке смогут и их ближайшие родственники.

Граждане Украины и лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживавшие на полуострове Крым, но уехавшие оттуда до 18 марта 2014 года, а также граждане Украины и лица без гражданства, имеющие документы о временном пребывании в России, депортированные из Крымской Автономной Советской Социалистической Республики, граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР.

В Киеве, конечно же, ожидаемая нервная реакция. Украинский МИД призывает другие страны не признавать таким образом выданные российские паспорта, а Москву отменить свое решение. В Кремле неоднократно подчеркивали, что решение исключительно гуманитарное, а Россия помогает гражданам восстановить свои права и нормальную жизнь. В то время, как другие страны, и Украина в том числе, продолжают эскалацию боевых действий в том же Донбассе.

"Ни у кого почему-то не возникает сомнение и вопросов, когда больше 50 лет назад новое молодое израильское государство провозгласило еврейскую алию: все евреи приезжайте в Израиль. И сейчас массовым порядком так или иначе любой человек, который может претендовать на еврейское происхождение может получить еврейский паспорт. Что-то я не слышал ни одного визга по этому поводу и ни одной, знаете, сентенции по поводу введения санкций против Израиля, что Израиль раздает свои паспорта", — говорит политолог Алексей Мартынов.

Россия так же, как и Израиль, как и многие другие страны действует в соответствии с международным правом, в соответствии с европейскими конвенциями и декларации по правам человека. Так что, вряд ли у кого-то есть основания ставить вопрос о нарушениях. К тому же Будапешту, массово раздающему паспорта этническим венграм, проживающим на территории Украины кроме Киева никто претензий не предъявляет. И санкциями при этом запад Венгрии не грозит.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр"