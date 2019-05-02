ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МВД рассказали об упрощенной схеме выдачи паспортов России

12:07
  • четверг
  • 02 мая 2019

Накануне соответствующий указ подписал Владимир Путин

Накануне Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России.  Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он, в частности, касается отдельных категорий граждан Украины, передает "ТВ Центр".

Решение о упрощении получения российских паспортов для граждан некоторых государств является отнюдь не спонтанным. Депутаты Госдумы уже не первый год обсуждают подобные законопроекты в том или ином виде. Были предложения и принимать в ряды наших сограждан всех носителей русского языка. И выдавать паспорта по "праву почвы" — факту рождения самого претендента или его прямых родственников на территории России, бывшего СССР или Российской империи. Путин начал с самой близкой к нам и незащищенной категории, чьи права нарушаются ежедневно, а жизни постоянно подвергаются опасности — жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

"Все заявления о приобретении гражданства будут рассматриваться территориальными органами министерства внутренних дел на всей территории РФ в срок до трех месяцев", — сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Глава государства расширил свое предыдущее решение для еще большего ряда украинцев и граждан республик, в которых идут боевые действия и сохраняется гуманитарная катастрофа. Получить российский паспорт в упрощенном порядке смогут и их ближайшие родственники.

Граждане Украины и лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживавшие на полуострове Крым, но уехавшие оттуда до 18 марта 2014 года, а также граждане Украины и лица без гражданства, имеющие документы о временном пребывании в России, депортированные из Крымской Автономной Советской Социалистической Республики, граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР.

В Киеве, конечно же, ожидаемая нервная реакция. Украинский МИД призывает другие страны не признавать таким образом выданные российские паспорта, а Москву отменить свое решение. В Кремле неоднократно подчеркивали, что решение исключительно гуманитарное, а Россия помогает гражданам восстановить свои права и нормальную жизнь. В то время, как другие страны, и Украина в том числе, продолжают эскалацию боевых действий в том же Донбассе.

"Ни у кого почему-то не возникает сомнение и вопросов, когда больше 50 лет назад новое молодое израильское государство провозгласило еврейскую алию: все евреи приезжайте в Израиль. И сейчас массовым порядком так или иначе любой человек, который может претендовать на еврейское происхождение может получить еврейский паспорт. Что-то я не слышал ни одного визга по этому поводу и ни одной, знаете, сентенции по поводу введения санкций против Израиля, что Израиль раздает свои паспорта", — говорит политолог Алексей Мартынов.

Россия так же, как и Израиль, как и многие другие страны действует в соответствии с международным правом, в соответствии с европейскими конвенциями и декларации по правам человека. Так что, вряд ли у кого-то есть основания ставить вопрос о нарушениях.  К тому же Будапешту, массово раздающему паспорта этническим венграм, проживающим на территории Украины кроме Киева никто претензий не предъявляет. И санкциями при этом запад Венгрии не грозит.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр"

 

Главное сегодня
Получение Российского паспорта
Получение Российского паспорта
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Жители Украины
Жители Украины
Паспорт граждан Украины
Паспорт граждан Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.