Каракас уличил во лжи советника президента США Джона Болтона

Советника Трампа назвали координатором акций протеста в Венесуэле

За развитием ситуации в Венесуэле напряжённо следит весь мир в свете нового заявления президента США. В эфире одного из американских телеканалов Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время в боливарианской республике произойдут некие события. И подчеркнул, что Вашингтон рассматривает все сценарии, включая силовой. Между тем, как утверждают СМИ, на вторжении в Венесуэлу настаивает вовсе не Трамп, а его советник по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает "ТВ Центр".

В Каракасе не сомневаются, что именно он и координировал всю операцию. Чтобы добиться желаемого, Болтон откровенно лгал, например, о том, что якобы целый ряд высокопоставленных чиновников Венесуэлы потребовали отставки действующего президента. Николас Мадуро уже призвал Вашингтон расследовать это самым тщательным образом. А в республике объявил о начале подготовки "великого плана изменений".

А в столице Венесуэлы вновь митинги. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо не отказывается от идеи смены власти в стране. Он призвал своих соратников начать всеобщую забастовку. В некоторых районах шествие переросло в столкновения с правоохранителями. На улицы Каракаса вышли и тысячи сторонников президента Мадуро, по решению которого начато расследование неудавшегося путча. Тогда в Каракасе пострадали около 90 человек, более 150 задержаны. Как заявил министр обороны Венесуэлы, вооруженные силы республики полностью остаются на стороне конституции и действующей власти.