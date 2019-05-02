В Латвии захоронили погибших в ВОВ красноармейцев

Торжественная церемония состоялась на братском воинском кладбище

В Латвии со всеми почестями предали земле останки 257 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Их случайно обнаружили год назад, когда проводили ремонт дороги. На этом месте шли ожесточенные бои. После войны братское захоронение должны были перенести, но вместо этого проложили автотрассу, передает "ТВ Центр".

Братское воинское кладбище в поселке Пампали в Латвии. Церемонию захоронения воинов Великой Отечественной проводят со всеми почестями. Среди присутствующих и родственники павших, и местные жители, и члены поискового отряда, которые целый год вели раскопки и по крупицам собирали информацию. Цеплялись за каждую деталь. Из 257 солдат Красной Армии идентифицировать удалось пятерых - процент несущественный. Все потому что солдат хоронили без именных жетонов - перед смертью даже забирали документы. Опознавать приходится лишь по орденам и медалям.

"Было проведено несколько экспедиций. Были обнаружены некоторые артефакты — среди них солдатский медальон. Солдатский медальон попадается очень редко. Часто бывает в плохом состоянии и трудно определить его содержимое. В данном случае была записка, но она оказалась на первый взгляд незаполненной. Мы решили это дело не оставлять", — рассказал член поискового отряда "Легенда" Олег Уторов.

Привлекли криминалистов для чего пришлось буквально перерыть все доступные архивы. За помощью обратились и к России — в Министерстве обороны дали доступ к закрытым данным. Только так удалось установить личность владельца медальона. Сарычев Василий Кузьмич — уроженец Смоленской области, служил в 7-ой гвардейской дивизии. И вот спустя 74 года солдат, наконец, обрел имя. Впереди предстоит еще более кропотливая работа - идентифицировать остальных павших. Само место Пампали уникальное.

Здесь, начиная с осени 1944 года и вплоть до окончания войны велись кровопролитные бои. Советские подразделения держали врага в котле и пять раз предпринимали попытки разбить гитлеровские войска. По подсчетам историков, в Курляндии погибло 70 тыс. солдат Красной армии. Первое перезахоронение провели в 2004 году.

"Были подняты кости и при проверке мы уже обнаружили, что там больше 220 солдат. Мы их перезахоронили, но оказывается, год назад, когда при строительстве дороги, эти захоронения продолжались и обнаружили еще 257 солдат Красной Армии", — говорит член поискового отряда "Легенда" Виктор Дукс.

Эта поисковая экспедиция дала старт новым исследованиям. Останки воинов Великой Отечественной обнаружили в болотах в ближайшем лесу. Разрешение на раскопки уже получено.

"Мы обязались вести себя очень тихо, но мы сказали, что не отступимся и что мы хотим это все сделать пока засуха, пока низко вода. Потому что там такое место: там глухие заросли, канава и болотистая местность. И мы делали контрольный вскоп - там уже высоко стояла вода, т.е. кости лежали в воде. Поэтому если сейчас дожидаться июньских ливней, то будет совсем плохо", — отметила участник поискового отряда "Легенда" Регина Лочмале-Лунёва.

Участники поискового отряда обещают, что на этом братском воинском кладбище установят памятные таблички с именами всех солдат, обнаруженных во время вахты памяти. И для них наконец закончится эта война.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"