Зеленский выбрал публичного человека главой своей администрации

В штабе избранного президента начали формировать новую команду

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского определились с кандидатурой руководителя администрации. Об этом рассказал представитель штаба избранного главы государства Вадим Галайчук в эфире телеканала ZIK.

По его словам, руководителем администрации станет некое "публичное лицо", однако конкретную кандидатуру он не назвал.

В конце апреля Зеленский заявил, что намерен избавляться от чиновников предыдущего президента, а на их место брать экспертов, профессионалов, специалистов и умных людей.

"Мы будем назначать новых людей", — сказал тогда Зеленский.

Ранее в его команде объявили конкурс в интернете на должность пресс-секретаря. Среди требований к кандидату: знание трех языков, в том числе, украинского и английского. Третий язык назван не был.

Пока же, считают, наблюдатели в период окончательного формирования команды Зеленский находится под прессом советов, поручений, предложений и требований как со стороны своих сторонников, так и оппонентов.