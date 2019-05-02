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Украину накрыли природные аномалии

11:09
  • четверг
  • 02 мая 2019

Регионы страны засыпало градом, снегом, а кое-где жители увидели смерч

В конце апреля— начале мая регионы Украины неожиданно столкнулись с природными аномалиями. В центральном регионе страны в Кировоградской области местные жители увидели смерч. Стихия бушевала в селе Злынка. Вихрь успел заснять местный житель, который залез на трактор и попытался запечатлеть происходящее, пишет Obozrevatel.

В Мелитополе Запорожской области также бушевал смерч, а в Днепропетровской области несколько сел засыпал аномально крупный град — земля была покрыта ледяными комками.

В конце апреля сообщалось о выпавшем граде в Житомирской и Тернопольской областях. Там из-за плохой видимости останавливались автомобили. Подразделения спасателей боролись с последствиями непогоды в сопровождении грозы и сильного ветра.

Ранее сообщалось, что на Пасху в Карпатах выпал снег, который покрыл гору Поп Иван Черногорский — одну из самых высоких вершин хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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