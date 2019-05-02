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Кейт Миддлтон показала необычные фото подросшей красавицы-дочки

10:54
  • четверг
  • 02 мая 2019

Сегодня дочери принца Уильяма и Кейт исполнилось четыре года

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон опубликовала снимки своей дочери, принцессы Шарлотты. Сегодня малышке исполняется 4 года. В Instagram супружеская пара выложила несколько фотографий подросшей Шарлотты в разных нарядах, пишет Teleprogramma.

На одной Шарлотта сидит на траве в кроссовках и голубом платье с белым воротничком, на других — водолазка, юбка и кардиган. Наряд немного похож на школьную форму, что подчеркивает — скоро Шарлотте придется отправлять в частное учебное заведение.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады представить вам новые фотографии принцессы Шарлотты в преддверии ее праздника", — сообщила Кейт в соцсети.

Шарлотта родилась 2 мая 2015 года, заняв четвертое место среди наследников британского престола. Ее назвали Шарлотта Элизабет Диана в честь прабабушки и бабушки.

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