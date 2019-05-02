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Парижский Первомай завершился арестами

12:37
  • четверг
  • 02 мая 2019

Десятки пострадавших среди полиции и манифестантов

Беспорядками и арестами завершилась первомайская манифестация в Париже. На улицы французской столицы вышли почти 30 тыс. человек. Кроме того, сообщалось, что всего в стране на улицы вышли более 150 тыс. человек, передает "ТВ Центр".

Погромщики спровоцировали драки с полицией. В ответ в ход пошли дубинки и слезоточивый газ. Десятки пострадавших с обеих сторон, в том числе, избита журналистка РИА Новости, которая освещала эти события. У неё были все необходимые для прессы опознавательные знаки, но правоохранители несколько раз ударили женщину дубинками.

В Москве заявили о недопустимости подобных инцидентов и призвали наказать виновных. Всего в ходе столкновений были задержаны более 300 человек.

А в чешском городе Брно спецназу пришлось разнимать правых радикалов и их оппонентов. И те, и другие проводили шествия, но, когда маршруты колонн пересеклись, завязалась драка. Задержаны несколько человек.

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