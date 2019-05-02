Ученые назвали спасающий от ожирения продукт

Страдающим лишним весом посоветовали японскую диету

Японские ученые вновь напомнили о пользе употребления риса. Проведя исследование, они убедились, что в странах, где жители активно используют его в повседневном рационе, уровень ожирения значительно ниже. К такому выводу пришли в Женском колледже гуманитарных наук Doshisha.

Так, употребление 150 граммов рисовой крупы в день сохраняет человека стройным, если, конечно, он не излишествует с другими продуктами, сообщает EurekAlert. Ученые обратили внимание, что употребление риса высоко в странах с низким уровнем достатка населения.

"Таким образом, японская кухня или азиатская диета, в основе которой лежит употребление риса, может помочь предотвратить ожирение", — отметили исследователи.

Они напомнили, что более активное включение риса в свой рацион не помешало бы населению стран Запада. Впрочем, ученые также обратили внимание, что чрезмерное употребление риса грозит провоцированию диабета.

Ученые включили в научный труд исследование жителей 136 стран, где учитывались уровень жизни, расходы на здоровье и общий экономический уровень государства.