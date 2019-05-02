Знаменитый "знаток" Леонид Каневский отмечает юбилей

Даже игра в небольшом эпизоде делает его незабываемым

Сегодня юбилей у знаменитого "советского сыщика". Леониду Каневскому исполняется 80 лет. Он сыграл множество ролей в театре и кино, передает "ТВ Центр". Самой значимой стала та, с которой пришла популярность - майора Томина в телесериале "Следствие ведут знатоки".

Этот сериал смотрела вся страна. Многие верили, что Каневский действительно сотрудник уголовного розыска — из разных уголков страны к нему ездили за советом и поддержкой.

Даже небольшой эпизод или роль второго плана актёр мог сделать незабываемыми. Например, в "Бриллиантовой руке" или "Д'Артаньяне и трех мушкетерах".

Сейчас Леонид Каневский играет в израильском театре "Гешер", в создании которого принимал участие. А в России ведет телепроект, где рассказывает о самых громких преступлениях советского времени.