Московские школьники завоевали 943 диплома на Всероссийской олимпиаде

Сборная учащихся столичных школ побила свой прошлогодний рекорд

На Всероссийской олимпиаде школьников столичные учащиеся получили 943 диплома. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников завершился блестящей победой москвичей. Сборная столицы побила свой прошлогодний рекорд, завоевав в финале 943 диплома - больше 40% от всех врученных наград. Также на счету команды Москвы 55% дипломов победителей - 204 награды", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выросли результаты московских школьников на олимпиадах по таким важным для современного города дисциплинам, как: физика, информатика, математика, химия, география и биология.

"За каждым дипломом стоит успех конкретного ребенка. Массовые успехи показывают эффективность системы развития таланта в городе - победителей и призеров подготовили 227 школ города, воспитанники 92 школ стали победителями", - приводятся в сообщении слова директора Центра педагогического мастерства Ивана Ященко.

"Московская команда умников и умниц подводит итоги "олимпийского сезона". В этом году наши школьники снова выступили блестяще и побили свой же прошлогодний рекорд. В 2018-м у сборной столицы было 906 дипломов призеров и победителей всероссийских олимпиад, в этом - 943.Так держать!", — написал Сергей Собянин на своей страничке в Twitter.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с 17 марта по 27 апреля 2019 года в 13 городах России. Победители и призеры заключительного этапа могут без экзаменов поступить в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады. Больше узнать об успехах команды Москвы можно на странице состязаний.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам для учащихся с пятого по 11-й классы. По математике и русскому языку попробовать свои силы можно начиная с четвертого класса. Состязание проходит в четыре этапа — школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры заключительного этапа могут без экзаменов поступить в любой российский вуз на специальности по профилю олимпиады.

Очередной олимпиадный сезон цикл стартует со школьного этапа в сентябре. Познакомиться с конкурсными заданиями прошлых лет можно на официальном сайте.