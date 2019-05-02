В NASA призвали землян готовиться к столкновениям с астероидами

По словам руководителя агентства, отслеживать опасные небесные тела поручило правительство США

Руководитель американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн озаботился безопасностью жителей Земли. Он заявил, что крупные космические тела регулярно приближаются к нашей планете, поэтому землянам нужно быть готовыми к столкновениям с ними, пишет The Independent.

По его словам, речь о том, чтобы "в конечном итоге защитить единственную планету, которую мы знаем, где есть жизнь, и это планета Земля".

Идея главы NASA заключается в каталогизировании всех крупных небесных объектов, крупнее 140 метров в диаметре. Он пояснил, что такую задачу перед агентством поставило правительство США.

Важность мониторинга приближающихся к Земле астероид и метеоритов не напрасна, поскольку динозавры тоже вымерли от удара небесного тела, напомнил Брайденстайн.

Накануне испанские астрономы рассказали о столкновении метеорита с Луной во время лунного затмения 21 января этого года. По их словам, они случайно заметили короткую вспышку, впрочем, настолько яркую, что ее можно было заметить без специальных приборов.

Оказалось, что астрономы увидели метеорит, который на скорости 61 тыс. км/ч врезался в Луну.