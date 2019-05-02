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Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент

14:03
  • четверг
  • 02 мая 2019

Социальные сети полны версий о том, родила ли ребенка герцогиня Сассекская

Интересующиеся жизнью монаршей семьи Букингемского дворца в недоумении: принц Гарри на следующей неделе улетает в Нидерланды. И это происходит в тот момент, когда его супруга должна со дня на день произвести наследника, пишет британский таблоид The Sun.

Социальные сети наполнены версиями конспирологов и толкователей. Дело в том, что Меган Маркл, как ожидалось, родит ребенка в последних числах апреля. Однако этого не произошло.

Теперь же любопытные гадают, зачем понадобилось оставлять жену одну в такой ответственный момент. В соцсетях появилось мнение, что ребенок все-таки родился, но об этом в Букингемском дворце пока не стали сообщать.

В Нидерланды принц Гарри направится в качестве представителя британского королевского дома на Играх непокоренных — международных паралимпийских соревнованиях среди ставших инвалидами военных. Игры проводятся с 2014 года в разных странах по инициативе принца Гарри.

Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор. Как писали СМИ, она пожелала увидеть Маркл перед родами, которые ожидались в самое ближайшее время.

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Принц Гарри
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