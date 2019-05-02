Ассанж заявил, что не намерен сдаваться США

В Лондоне прошли предварительные слушания по делу основателя Wikileaks

В Лондоне состоялось рассмотрение вопроса об экстрадиции в США основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа. Сегодня слушание предварительное. Журналист на нём не присутствовал лично, а участвовал по видеосвязи из тюрьмы. Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая, сообщает "ТВ Центр".

Слушание длилось всего десять минут. Ассанж сделал лишь одно заявление, что сдаваться США он отказывается и вины своей не признаёт. Как уточняют британские СМИ, суд не может начать решать вопрос по существу, пока основатель Wikileaks не отбудет срок наказания, назначенный ему накануне. Австралийца приговорили к 50 неделям лишения свободы за то, что он семь лет назад нарушил условия выхода под залог. Не явился на очередное заседание, а укрылся в посольстве Эквадора.

"Приговор суров. И мы безусловно этим обеспокоены. Но сейчас самое главное — не допустить экстрадиции Ассанжа в США. Вот наша цель. Вот куда стоит направить все силы", — сообщила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

"Предстоит долгая битва. Надеюсь, мы наконец получим информацию, которая есть на руках у американской стороны", — заявила главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

Американская сторона, которая добивается выдачи журналиста, необходимые документы до сих пор не предоставила. Крайним сроком является 12 июня. Следующее слушание состоится почти через месяц - 30 мая. Сторонники Ассанжа и правозащитные организации по всему миру требуют не допустить экстрадиции журналиста в США опасаясь, что там его могут приговорить к смертной казни. А всё из-за публикации фактов, которые Вашингтон скрывал от общественности. Например, WikiLeaks обнародовал свидетельства о многочисленных преступлениях американских военных в Ираке и Афганистане, а также раскрыл глобальную систему слежки ЦРУ.