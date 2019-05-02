Собянин рассказал о модернизации Центров трудоустройства

Столичный мэр обратил внимание на переход к индивидуальной работе с соискателями

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём блоге о том, как в Москве модернизируют Центры трудоустройства. Столичный глава отметил, что главной целью является переход от формальных устаревших подходов к индивидуальной работе с соискателями, передает "ТВ Центр".

Раньше при оформлении требовалось составить 26 документов, поставить почти 50 подписей, что занимало около часа. Теперь время сократилось до 30 минут, вдвое уменьшилось и количество требуемых бумаг.

Кроме того, услуги службы занятости разделены на базовые и персональные. За оформлением пособий и списком вакансий можно обратиться в офисы "Мои документы". А уже конкретные рекомендации получить в новом флагманском центре для соискателей "Моя работа".