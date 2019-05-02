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В штабе Зеленского пообещали невероятную инаугурацию

14:24
  • четверг
  • 02 мая 2019

Церемония должна состояться в ближайший месяц

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского будет оригинальной и отличаться от прежних ритуалов. Об этом сообщил представитель его штаба Юрий Костюк в интервью "Украинской правде".

"Думаем о "фишечках", — заявил Костюк, добавив, что по закону официальная процедура должна проходить в Верховной раде.  

Он рассказал, что прорабатывался вариант провести церемонию инаугурации в другом месте, и вывезти туда же депутатов, однако для этого понадобится менять регламент.

Костюк рассказал о самой церемонии инаугурации, подчеркнув, что "такой инаугурации ещё не было".

"Не хочу раскрывать все секреты…Могу сказать, что что-то будет интересное", — подчеркнул представитель штаба Зеленского.

По закону инаугурация избранного украинского президента должна пройти не позднее 30 дней со дня официальной публикации результатов выборов. Оглашение в ЦИК Украины состоялось 30 апреля, а значит, инаугурация состоится не позднее 30 мая.

Однако в нынешней ситуации все не так просто. Ранее Зеленский заявлял, что ЦИК намеренно затягивает оглашение результатов, что что может помешать новому президенту объявить досрочные выборы в раду. Дело в том, что очередные парламентские выборы намечены на октябрь, а объявить о досрочных выборах можно не позднее полугода до истечения полномочий нынешнего созыва.

Таким образом, сбываются опасения команды Зеленского: майская инаугурация не оставит ему времени для объявления досрочных выборов, а значит затруднит продвижение своих сторонников в раду до осени.

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