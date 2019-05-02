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В Белоруссию поступила чистая нефть из России

15:57
  • четверг
  • 02 мая 2019

Загрязненные объемы сырья вытеснены в резервуары

Качественная сырая нефть с российской территории по нефтепроводу "Дружба", наконец, поступила на территорию Белоруссии, сообщили в госконцерне "Белнефтехим". На сайте компании отмечается, что загрязненные хлоридами объемы нефти вытеснены в резервуары узла  "Унеча", на российской территории.

Первая информация поступлении загрязненной техническими примесями нефти по нефтепроводу с территории России появилась 19 апреля. В частности, белорусский концерн сообщил о содержании в транспортируемой нефти хлорных соединений в десятки раз превышающих разрешенные нормой.

В результате на "Мозырском НПЗ" в Гомельской области сообщили о выходе из строя части оборудования и вынужденном снижении до 50% загрузки рабочих мощностей.

В Минэнерго России подтвердили информацию белорусских коллег. Оказалось, что на узле приема нефти в Самарской области одно из частных предприятий поставило нефть с токсичными коррозийными веществами. Предполагается, что сделано это было при добыче нефти для повышения отдачи нефтепластов.

Следствием попадания некачественной нефть в трубопровод "Дружба" стало прекращение Белоруссией ее экспорта, а вслед за ней Украиной и Польшей.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что история с "грязной" нефтью нанесла серьезный имиджевый урон.

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