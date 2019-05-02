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Зеленский выступил с жестким заявлением о границе с Россией

16:40
  • четверг
  • 02 мая 2019

Избранный президент Украины потребовал вернуть Киеву контроль за "каждым миллиметром границы"

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компромисс в отношениях с Россией может быть найден при условии "возвращения" Киеву контроля над границей.

По словам Зеленского, после любого "до свидания" непременно наступает "добрый день".

"Реальность такова, что после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе, из "общего" у нас осталось лишь одно - это государственная граница", — написал Зеленский в Facebook.

Он заявил, что Россия "должна вернуть украинской стороне контроль над каждым миллиметром границы" и только тогда продолжить поиски "общего".

Далее Зеленский объяснился по поводу планов транслировать его шоу "Магия" на российском ТВ. По его словам, работа в телешоу сделала его также популярным на Украине и "в конечном итоге помогло стать выбранным президентом Украины".

Он добавил, что не имеет амбиций делать политическую карьеру в России.

В 2014 году власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией в котором проголосовали "За" около 96%.

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