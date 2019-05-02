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Было стыдно признаться: Салтыкова озвучила замалчиваемую причину смерти Началовой

17:04
  • четверг
  • 02 мая 2019

Она рассказала, что певица запрещала рассказывать о своих болезнях даже своим друзьям

Певица Ирина Салтыкова рассказала, что на самом деле, по ее мнению, стало причиной смерти Юлии Началовой. Своими соображениями она поделилась в развлекательном телешоу "Привет, Андрей".
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Салтыкова рассказала, что проблемы со здоровьем преследовали Началову за несколько лет до своей смерти. Однако взяться за лечение мешало отсутствие средств из-за не востребованности на российской сцене. Певица заявила, что Началовой было стыдно в этом признаться, хотя возможности медицины позволяли вылечить ее недомогания.

Салтыкову поддержал адвокат Анатолий Кучерена, сказавший, что при наличии денег можно прооперироваться в одной из немецких клиник.

Салтыкова рассказала, что Началова даже не звонила рекомендованным ей врачам. Она добавила, что Юлия не говорила о своих болезнях с родственниками и запрещала что-либо рассказывать своим друзьям.

Ранее саму Салтыкову обвинили в раскручивании темы Началовой. Так, экс-солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской за которым Началова была замужем три года, назвал Салтыкову "символом женщины с пониженной социальной ответственностью, гордо несущей это знамя".

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