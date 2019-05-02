Советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет

По его мнению, силовой вариант обернется огромными потерями

Украина сможет "вернуть" Донбасс через пять лет, а Крым в "перспективе более отдаленной". Такое заявление сделал советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Он признал, что у Киева нет возможности "вернуть" регионы военным путем и не советовал рассматривать такой вариант, поскольку "потери будут огромными".

"Как только мы с вами начнем это делать, наши партнеры, которые сейчас поддерживают Украину, от нас отвернутся. Они же понимают, какая тут может быть перспектива", — сказал Апаршин в интервью "Апострофу".

Кроме того, он посоветовал не отправлять Зеленского на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поскольку такой формат будет "абсолютно проигрышным".

Апаршин предложил привлечь к переговорам США и Великобританию.

Во вторник после решения Москвы упростить выдачу паспортов жителям Донбасса Апаршин заявил, что Киев способен нанесли удар "там, где Россия этого не ожидает".