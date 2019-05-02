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Установлено, кто и где больше всего доволен жизнью в России

18:28
  • четверг
  • 02 мая 2019

Исследование проводилось в 78 городах

Опрос, проведенный экспертами Финансового университета при правительстве России, выявил места проживания самых счастливых, а также самых неудовлетворенных жизнью россиян. Результаты исследования, проведенного в 78 городах, представила "Российская газета".

Согласно выводам исследования, в первом квартале текущего года доля довольных своей жизнью граждан России снизилась до 73%. В начале года этот показатель равняла 80%.

Как рассказал проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию университета Алексей Зубец, уровень довольства чуть выше у руководителей предприятий владельцев бизнеса — 81%.

Среди состоятельных россиян доля полностью довольных жизнью по-прежнему близка к отметке 100%.

В разбивке по городам больше всего своей жизнью довольны жители Владивостока (87%), Томска (86%), Липецка и Оренбурга (по 85%). В Череповце, Грозном и Чите довольных граждан меньше на один процент — 84%.

Меньше всего довольны жизнью в Воронеже, Петрозаводске и Ярославле (по 70%).

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